Metina bölgesi nerede, haritası?

Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik hava ve kara harekatı başlatıldı. MSB'nin Twitter hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman komandoları, Kuzey Irak’ta" açıklaması yapıldı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri de başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi.
Metine bölgesi nerede?
Metine bölgesi Irak'ın kuzeyindeki bölgede yer alıyor. Hakkari Çukurca sınırında bulur.