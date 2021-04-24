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Metina bölgesi nerede, haritası?

24 Nisan 2021 Cumartesi - 15:56 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 15:56

TSK 2 buçuk aydan sonra Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Metina bölgesi ağırlıklı olarak Avaşin-Basyan, Kandil, Zap, Gara bölgelerini hedef alan hava harekatı ile birlikte sınır karakollarındaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzile sahip obüsler de “Saha temizliği” atışları yaptı.


Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik hava ve kara harekatı başlatıldı. MSB'nin Twitter hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman komandoları, Kuzey Irak’ta" açıklaması yapıldı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri de başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi.

Metine bölgesi nerede?

Metine bölgesi Irak'ın kuzeyindeki bölgede yer alıyor. Hakkari Çukurca sınırında bulur.

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