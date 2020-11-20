20 Kasım 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.324 0.87 EURO 9,0560 0.94
USD 7,6310 1.07 ALTIN 457,820 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Metin Yıldız dizi senaryosu yazıyor

20 Kasım 2020 Cuma - 14:31 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 14:31

Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz, önceki gün Cihangir’de objektiflerde takıldı.


Pandemi kurallarına dikkat ederek maskelerini taktığı gözlenen Ceylan Yılmaz ve Metin Yıldız, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
 
Rol aldığı ‘Helikopter’ tiyatro oyununa Covid-19 nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Yıldız, “Üç ay prova yaptık. Çok güzel bir oyun hazırladık. Bir kere sahneye çıkabildik. Pandemi nedeniyle oyuna ara verdik. Biz de belirsiz bir şekilde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Yeni bir senaryo yazdığını belirten Yıldız, “Şu an senaryo ile uğraşıyorum. Komedi tarzında bir dizi olacak” dedi. 

ETİKETLER

metin yıldız dizi senaryo
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.