Metin Şentürk'ten belalı tamirciye dava!

Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün sahibi olduğu lüks aracı arıza yaptı. Aracın şoförlüğünü yapan Levent Doğan, tamir edilmesi için aracı tamirhaneye götürdü.

TEKNİK ARIZA

Birkaç gün sonra araç teslim alındı, servis ücreti de havale yoluyla gönderildi. Ancak bir süre sonra araçtaki teknik arızanın devam ettiği ortaya çıktı. Şentürk, parayı geri istedi, tamirci Kerim Kıran da iade etti.

TAMİRCİ MESAJ ATTI

Ancak ertesi gün Kıran, Şentürk'ü arayıp aracı tekrar tamir edeceğini söyleyerek iade ettiği parayı geri istedi. Şentürk talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine Kıran, "Metin Şentürk yarın seni ihbar edeceğim. Bizi dolandırmaya çalışıyorsun" şeklinde mesajlar atınca sanatçı savcılığa başvurdu. Şentürk, tamircinin hakaretlerine maruz kaldığını ileri sürüp tazminat davası açılmasını istedi. (Sabah)