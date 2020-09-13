Metin Oktay kaç yaşında, neden öldü? Metin Oktay kimdir, ölümü…

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Metin Oktay, 29. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Galatasaray'ın efsanelerinden 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, sarı-kırmızılı yöneticiler ve Metin Oktay'ın ailesi katılım gösterdi. Metin Oktay neden öldü? Metin Oktay kaç yaşında öldü? Metin Oktay kimdir? İşte detaylar…

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Metin Oktay, 29. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından dua edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak anma sırasında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Metin Oktay'ı Türkiye'de birçok sporcunun örnek aldığının altını çizerek, "Metin Oktay abimizin 29. ölüm yıl dönümünü mezarı başında anıyoruz. Bütün Galatasaraylıların gurur duyduğu kaptanımız. Galatasaray'da oynayan bütün futbolcuların örnek aldığı ve Türkiye'deki birçok sporcunun ve futbolcunun örnek aldığı kişiliğiyle bizleri onurlandıran Metin Oktay'ın 29. ölüm yıl dönümünde taraftarlarımızla yönetimimizle divandaki başkanlarımızla beraber mezarı başında anıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu. Metin Oktay kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü?

METİN OKTAY KİMDİR?

2 Şubat 1936 tarihinde İzmir'e bağlı Karşıyaka ilçesinde doğan Metin Oktay, futbol kariyerine 1951 yılında başladı. İzmir'in amatör küme takımlarından olan Damlacıkspor'da oynamaya başlayan Oktay, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve attığı goller, oynadığı oyunla 1954 yılında İzmirspor'a transfer oldu. İzmirspor’a transferiyle profesyonel kariyerine başladı. Sadece 1 sezon oynadığı İzmirspor'u İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve gol kralı oldu.

Artık büyük takımların dikkatini çekmeye başlayan Metin Oktay, 1955 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Zaten Galatasaraylı olan efsane isim, buraya transfer olur olmaz genç yaşına rağmen üç defa üst üste gol kralı oldu ve 1956-57, 1957-58 sezonlarında şampiyon olan Galatasaray'a büyük katkı sağladı.

Türkiye Süper Ligi'nin başlangıcı olarak sayılan ve 1959 yılında kurulan Milli Lig'e de damga vurdu. Lig kurulduktan sonraki ilk 3 sezonun gol kralı olan Metin Oktay, kısa sürede Galatasaray'ın efsaneleri arasına ismini yazdırmıştı bile.

1961 yılında ilk defa yurt dışına transfer oldu. İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo'ya giden Metin Oktay, burada 12 maçta 2 gol attı ve ertesi sezon tekrar Galatasaray'ın yolunu tuttu. Böylece 1969 yılına kadar sürecek ikinci Galatasaray dönemi başlamış oldu.

Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde 3 lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyeri boyunca 6 defa gol kralı oldu ve toplamda 217 gol attı. Derbi maçlarda Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a 13 gol attı. 36 defa Milli formayı giydi ve 19 gol attı.

1969 yılında emekli olduktan sonra Galatasaray'ın teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi. Sezon sonunda ise Kaloperovic'le beraber görevden ayrıldı. 1972 yılında ise yine Kaloperovic'in yardımcısı olarak Bursaspor'da çalıştı. Sezon ortasında yardımcılıktan teknik direktörlüğe getirildi ve tek teknik direktörlük deneyimini Bursaspor'da yaşadı. 1972-73 sezonunun sonunda ise görevi sonlandı.

Daha sonra Galatasaray'da yöneticilik, gazetelerde spor yazarlığı yaptı. Kendi hayatını anlatan 'Taçsız Kral' isimli filmde oynadı.

METİN OKTAY ÖLÜMÜ

13 Eylül 1991'de ise Boğaziçi Köprüsü çıkışında trafik kazası geçirerek genç yaşta hayatını kaybetti. Galatasaray'dan takım arkadaşı olan ve 2016'da aramızdan ayrılan Turgay Şeren, Metin Oktay'ın ölümü ile ilgili şunları söylemişti:

"Galatasaray’ın bir galibiyetinden sonra arkadaşlarla gece Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’nda yemek yiyorduk. Metin ilerleyen saatlerde ‘ben kalkıyorum’ deyince masadaki arkadaşlar karşı çıktı. Hep birlikte ‘buradan başka bir gazinoya gideceğiz’ diyerek, bizden ayrılmaması için çok çalıştık. O kadar diretmemize rağmen bizleri dinlemedi. ‘Gitmem lazım’ dedi. Ve gitti... Arkasından Metin Oktay’ın köprüden geçerken trafik kazası yaptığı haberi geldi. O gece tüm ısrarımıza rağmen aramızdan ayrılmayıp bizimle diğer gazinoya gitmiş olsaydı, belki bugün bile aramızda olacaktı."