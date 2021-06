Metin Necla Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katili kim? Büyükşen cinayeti Yılmaz kimdir, cinayet itirafı geldi mi? Yeni iddialar ortaya atıldı!

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, 2018 yılında yaşanan olayda Metin – Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Büşra Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki 'başörtüsü' detayı ile kuşkuları alevlendirirken, cinayet zanlısı olabileceği söylenen diğer ağabeyi Uğur Büyükşen de sonunda canlı yayına çıktı. Müge Anlı, canlı yayında bu kez yenge Betül Büyükşen'in aşk mesajlarını gören bir askerin açıklamalarını verdi. Öte yandan çiftin ölümünün ardından, olay gecesi anne ve babasıyla birlikte olan Büşra Büyükşen'in saldırıdan nasıl kurtulduğu kafaları karıştırmıştı. Peki, Metin Necla Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katili kim? Büyükşen cinayeti Yılmaz kimdir, cinayet itirafı geldi mi?

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDİR?

Cinayetin üstünden iki buçuk yıl geçmesine rağmen katillerin cezasını çekmediğini ifade eden oğul Büyükşen, kız kardeşinin ifadelerine inanmadığını söyledi. Cinayetle ilgili şüpheler mehir ile ilgili yaşanan tartışmalardan dolayı çiftin diğer oğulları Uğur Büyükşen ve gelin Betül Büyükşen'i işaret ediyor.

Anne ve babasının katillerinin bulunması için yoğun bir çaba harcayan Doktor Osman Büyükşen, cinayetle ilgili şüphelendiği isimleri açıkladı. Büyükşen, "Kız kardeşim Büşra doğruları söylemiyor. Erkek kardeşim Uğur Büyükşen, onun eşi Betül ve Betül'ün ailesinden şüpheleniyorum" dedi. Konya'da yaşanan o gecenin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Açıklamalarıyla Müge Anlı'yı oldukça kızdıran genç kız, olayla ilgili tüm bildiklerini jandarmaya anlattığını savundu. Kız kardeşinin çelişkili açıklamalarına dikkat çeken ağabey Büyükşen, Büşra'nın kendisine olayla ilgili yardımcı olmadığını ifade etti.

Çiftin kızları Büşra Büyükşen şüpheli mi?

Büşra Büyükşen'in, gözlerinin önünde vahşi bir cinayete kurban giden aile büyüklerinin cinayetinde şüpheli konumda bulunan Betül Büyükşen'le birlikte yaşadığı öğrenildi. Çiftin kızları, yengesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmak istemediğini dile getirdi. Büşra Büyükşen, "Telefonu eline veriyorum, konuşmak istemiyor. Canlı yayına katılmasını istiyorum, katılmıyor. Sadece yetkili kişilere kişilere konuşmak istiyor" diye konuştu.



Konya'da bulundukları köyde gelinlerinin ailesinin bu ithamla yaşadıklarını belirten Osman Büyükşen, "Ben onlara bir fırsat veriyorum. Herkes onları suçlu görüyor. Suçlu değillerse gelip burada konuşsunlar. Kendilerini de aklasınlar. Yılmaz Büyüktorcan, Mehmet Ali Dayanır, Tuba Dayanır, Ertuğrul Ekmekçi, Uğur, Betül, Büşra hepiniz gelin burada konuşun" dedi.



Büşra Büyükşen, cinayet saatinde evde olmayan gelinlerinin kuzeni Mehmet Ali ve Yılmaz’ı işaret etti. Betül'ün gönül işi olabileceğini bu nedenle Mehmet Ali'nin bu olayı kapatmak için ailesini ortadan kaldırmış olabileceğini belirtti.

Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur'u savunması dikkat çekti

Olayın tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in ağabeyi Uğur'u savunmasıysa dikkat çekti. Ağabeyine güvendiğini ifade eden genç kız, Uğur Büyükşen'in demircilikle uğraştığı için sahte barut izine sahip olabileceğini savundu. Büşra Büyükşen, akrabalarının kendisine karşı aldığı tavırdan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi. Olayın tek görgü tanığı, "Akrabalarım ölmediğim için beni suçluyorlar" dedi. Müge Anlı ise genç kıza hatırlatma yaparak cinayetle ilgili şüpheli durumda olan ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşadığını ve bu durumun rahatsızlık yaratabileceğini dile getirdi.



Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen de Müge Anlı canlı yayınına katıldı



Büşra Büyükşen'in, "Yengemin gönül ilişkisi olabilir. Belki babam bunu fark etmiştir, bilmiyorum" sözleri üzerine canlı yayına bağlanan yenge Betül Büyükşen, kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı. İşlemediği bir suçun iftirasıyla yaşadığını savunan yenge, kocasını hiçbir zaman aldatmadığını vurguladı. Eşi Uğur Büyükşen'le birlikte her zaman kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında olduklarını söyleyen şüphelerin odağındaki yenge, "Büşra tatillerde geziyordu. Osman okuyordu. Ben baktım" sözlerini kullandı.



Müge Anlı, Osman Büyükşen'in sözleri üzerine ağladı



Betül'ün babası Muammer Büyüktorcan'ın canlı yayına bağlanmasıyla çiftin oğlu Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Büyüktorcan'ın sözleri karşısında Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.



Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.



"Müge Anlı'yı niye izliyorsunuz diye sordum, 6 ay sonra buraya çıktım"



Annesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini ifade eden Büyükşen, seneler önce yaşadığı bir anıyı anlattı. Acılı evlat, "Bir gün televizyonda sizi izlediğini gördüm. Ne izliyorsunuz bunları dedim. Ama 6 ay sonra ben buraya çıktım. Kimse yarın ne yaşayacağını bilmiyor" diye konuştu.



Müge Anlı, Büşra Büyükşen'in gerçekleri açıklamasını istedi. Anlı, Büşra'ya yönelik "Sen daha önce babanı ve anneni döven ağabeyinle neden birlikte kalıyorsun? Nasıl içine sindiriyorsun" sorusunu yöneltti. Çiftin kızlarıysa olayın yaşandığı dönemde kendilerine sadece ağabeyi ve yengesinin sahip çıktığını öne sürdü.

Büşra'nın başörtüsü olayı

Cinayetin işlendiği gün Büşra evden çıktığında baş örtüsü takmıyordu. Evden o şekilde kaçmıştı. Bugün yayında olay günü kapı açıldığında 'Yılmaz abisinin' (Yılmaz yengesi Betül'ün erkek kardeşi) geldiğini düşünüp annesinin başörtüsünü aradıklarını anlattı. O anda kendi başının kapalı olup olmadığı sorulunca 'açıktı' dedi. Müge Anlı ve ağabeyi Osman, 'Neden annenin başını kapatmaya çalışırken sen başörtünü takmadın' diye sorduklarında 'ben diğer odaya gidecektim' yanıtını verdi.

Büşra'nın anlattığı bu hikayede tutarsızlıklar vardı. Zira dış kapı ile oturma odasının arası bir kaç adımdı. Büşra'nın gelen kişi ile karşılaşmadan odasına gitmesi mümkün değildi. Osman ve Müge Anlı bunu sorduklarında ısrarla aynı hikayeyi anlattı. Sorular karşısında sıkışınca ise "Ben zaten başörtüsünü babam istediği için takıyordum. Yılmaz abi de beni zaman zaman başım açık görmüştü' dedi. Bunun üzerine ağabeyi Osman, "Babam istiyor diye takıyorsan o anda babam da orada, o zaman annemin başını kapatma telaşına düşerken kendin için niye böyle bir girişimde bulunmadın' sorusunu yöneltti.

Büşra'nın Yılmaz ile ilişkisi mi var?

Büşra 'başörtüsü' ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamazken, Müge Anlı, 'Hangi erkeğin yanında başın açık olabilirsin' sorusunu yöneltti. Ağabeyi Uğur, 'Benim yanımda, babamın yanında, amcamın yanında' karşılığını verdi. Müge Anlı bunun üzerine 'Bir de insan sevdiği erkeğin yanında başını örtme gereği duymaz' dedi. Bu sözüyle de Büşra'nın Yılmaz ile bir gönül ilişkisi olabileceğini ima etti. Yılmaz o dönemde 28 yaşındaydı.

Yemin ediyorum tam ajan tipi var

Büşra cinayet gününü anlatırken eve giren kişiyi silahla görünce 'Yılmaz abi şaka mı yapıyorsun' demişti. Bu sözüne bir türlü açıklama getiremeyen Büşra, ağabeyi Osman'ın ısrarlarına rağmen 'gerçekte ne olduğunu' yine itiraf etmedi. Müge Anlı 'Yemin ediyorum tam ajan tipi var' diyerek durumu özetledi.