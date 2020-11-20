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Metin Hara'ya bir şok daha! 5 yıl hapis...
Ünlü model Adriana Lima ile bir süre yaşadığı aşk ile konuşulan, konuşmacı-yazar Metin Hara, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi. Kendini "enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıttığı" iddiasını reddeden Metin Hara, "14 yıldır bu işi yapıyorum, magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi.