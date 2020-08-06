Yüksek Askeri Şura'da kararlaştırılan terfilerin TSK'da görev yerleri belli oldu. Kara Kuvvetlerinde orgeneralliğe terfi eden Metin Gürak, sınır ötesi operasyonların yönetildiği 2. Ordu Komutanlığına atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığına getirildi. Peki, Metin Gürak kimdir? Metin Gürak aslen nereli, kaç yaşında? Metin Gürak hayatı…

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfi eden 127 general ve amiralin görev yeri değişti. Atamalar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 74 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 17 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak, sınır ötesi operasyonların yönetildiği Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığına atandı. Böylelikle 2. Ordu yönetimi yeniden orgeneral rütbesindeki bir isme emanet edildi. Gürak'ın yerine ise yeni atama yapılmadı. Metin Gürak aslen nereli, kaç yaşında? Metin Gürak kimdir, hayatı…

METİN GÜRAK KİMDİR?

1981 yılında Kara Harp Okulundan, 1982 yılında Topçu Okulundan mezun oldu. 1985 yılında Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot oldu. 1990 yılında Kara Harp Akademisi, 1996 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından, 2006 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. 2010 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. 2015 yılında Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak atandı.

Ağustos 2017'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay II. Başkanlığı görevine atandı. 10 Ocak 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askeri Müşaviri olarak görevlendirildi.

2020 Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Orgeneral rütbesine terfi etmiştir.

İngilizce ve Arapça bilmektedir. Zerrin Gürak ile evli olup iki çocuk ve bir torun sahibidir.