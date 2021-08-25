Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez nereli? Ünlü oyuncudan acı haber!

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun zamandır kanserle mücadele eden usta oyuncu 76 yaşındaydı. Peki, Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez nereli? İşte Metin çekmez filmleri, dizileri ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Ünlü oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti Uzun zamandır kanserle mücadele eden usta oyuncu 76 yaşındaydı. Metin Çekmez'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez nereli? İşte Metin çekmez filmleri, dizi leri ve kariyeri

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.

Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.

Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı.

Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.