Metin Çekmez, ağabeyi Dinçer Çekmez ile aynı kaderi paylaştı

Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, kanser tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, iki hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırımıştı. Çekmez, tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

KUŞADASI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta oyuncu, bugün Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

Kansere yenik düşen Metin Çekmez'in kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Dinçer Çekmez de 2013 yılında kan kanseri nedeniyle vefat etmişti.

EFSANE FİLMDE BİRLİKTE ROL ALDILAR

Metin Çekmez ile ağabeyi Dinçer Çekmez, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Atla Gel Şaban'da birlikte rol aldılar. İşte sevilen filmden bir kare...

"BABACAN HALİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Çekmez'in vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Çekmez ile 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan Hazal Kaya , "Çok üzgünüm… Başımız sağolsun" dedi. Dizideki başka bir oyuncu olan Ceyda Ateş ise, "Çok üzgünüm canım Metin abim. Seninle karşılıklı oynamak senden tecrübe edinmek benim için şerefti. Babacan halini hiç unutmayacağım… Mekanın cennet olsun…" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?

Dinçer Çekmez (22 Ocak 1943, İstanbul - 12 Mart 2013), özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazandı. Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk yıllarından şöyle bahseder: "Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı."

Özellikle Kemal Sunal 'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban , Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı kültleşmiş replikleriyle ("O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi) ve "Kadırgalı Eşref" adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhurdur.

İsminin Kemal Sunal filmleriyle özdeşlemesini ise Dinçer Çekmez şöyle anlatır: Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu Film adamlarından biri geldi ve bana 'sinema düşünür müsün?' dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu Film tutturdular 'bırak şu tiyatroyu gel, tiyatronun verdiği maaşın biz sana üç mislini vereceğiz' diye... Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu, bana kimse bıraktıramadı.

Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda pek çok oyunda rol aldı. Sinema filmi ve dizilerde karakter rolleri oynadı ve karakter seslendirmeleri yaptı.

Ayşin Atav ile evliliğinden Ceren, ikinci evliliğinden Canseli adlı iki kızı vardır. Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Çekmez'in ağabeyidir.

Lösemi hastalığı nedeniyle 12 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi. Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.