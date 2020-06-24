Metin Aksoy kimdir? Selçuk Üniversitesi yeni Rektörü Metin Aksoy biyografi!

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Selçuk Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy atanınca, Aksoy hakkında merak edilenler de arttı. Peki, Metin Aksoy kimdir? Selçuk Üniversitesi rektörü Metin Aksoy nereli, kaç yaşında? İşte Metin Aksoy biyografi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Aksoy atandı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Metin Aksoy’un atanmasının ardından, Metin Aksoy kimdir, soruları da arttı. Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Konya'da yeniden güçlendirilmesi için çalışmalar yapan Aksoy, bu kapsamda Anadolu Stratejik Düşünce Akademisi'nin (ASDA), Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) gibi kuruluşlarda akademik danışmanlık yapmakta ve dersler vermektedir. İşte Metin Aksoy hayatı biyografisi.

METİN AKSOY KİMDİR?

1980 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Metin Aksoy, ilkokul eğitimini Kadışehri ilçesi Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi'nde tamamladı.

1999'da Avusturya Viyana Üniversitesi'nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü'nü 2003'te tamamladı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda ''Irak'ın Stratejik ve Bölgesel Önemi'' konulu çalışması ile yüksek lisans (2004), ''1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri'' konulu çalışması ile de doktora eğitimini (2005) bitirdi. 2005'te aynı üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdı. Lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında Avusturya hükümetinden başarı bursu aldı.

Öğrencilik yıllarında göçmen vatandaşların taraf olduğu davalarda, okullarda, çeşitli devlet dairelerinde gönüllü olarak tercümanlık yapan Aksoy, 28 Şubat sürecinde mağdur edilen başörtülü gençlerin Viyana Üniversitelerine kayıt yaptırmalarına ve uyum sağlamalarına destek verdi.

2006-2007 yılları arasında Londra Stantoon Scholl of Economics'te İngilizce eğitimi alan Aksoy, kısa bir dönem özel sektörde ihracat müdürlüğü yaptı.

2007 yılında halen görev yapmakta olduğu Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yrd.Doç.Dr. olarak görevine başladı. 2013'te Doç.Dr. ünvanını aldı.

2011'de YÖK bursu ile üç ay yurtdışında araştırmalarda bulundu. 2007-2013 arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Erasmus, Farabi Koordinatör yardımcılığı, 2013-2015 arasında bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. Bünyesinde çalıştığı Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Almanya'nın Dış Politikası, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güncel Gelişmeler lisans derslerini veren Aksoy, çalıştığı alanlarla ilintili olarak Küreselleşme ve Yeni Jeopolitik, Ortadoğu'da Güncel Sorunlar, Küresel Güçler ve Dünya Düzeni temalı lisansüstü derslerini de yürüttü.