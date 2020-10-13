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Metil alkol cilde temas ettiğinde bile zehirliyor!

AA |  13 Ekim 2020 Salı - 11:13 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 11:13

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, metil alkolün yalnızca içkilerde değil, parfüm ve kolonyalarda da kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü ciltte de emilimi yüksek olduğu için zehirleyebiliyor. Ucuz kolonyalarda da maalesef ki metil alkol kullanılıyor. Bir kişi ucuz kolonyaları sık sık kullanırsa, bundan dolayı metil alkol zehirlenmesi yaşayabiliyor. Yani, metil alkol cilde temasla dahi zehirleme yapabiliyor. Bu nedenle kaynağı belli olmayan kolonya kullanımından ve alkol tercihinden kaçınılması gerekiyor." dedi.


Prof. Dr. İbrahim İkizceli, birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan,  sahte içki olarak da bilinen metil alkolün zararlarına ilişkin soruları yanıtladı.
 
Metil alkolün etil alkolden çok daha ucuza satıldığını belirten  İkizceli, sanayide kullanılan bir alkol çeşidi olduğunu, antifriz ve araçların  cam temizleyicileri gibi kimyasal temizlik ürünlerinde bulunduğunu söyledi.
 
İkizceli, sahte içki tüketildiğinde bulantı, kusma ve karın ağrısı  şikayetlerinin baş gösterdiğini ancak bu belirtiler sahte olmayan içki içildikten  sonra da görülebildiği için hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmada geç  kalabildiğini anlattı.
 
Sahte içkinin esas belirtisinin görme bozukluğu olduğuna dikkati çeken  İkizceli, şöyle devam etti:
 
"Eğer bulantı ve kusmanın üzerine görme bozukluğu da yaşanıyorsa o  zaman sahte içki alınmış olma ihtimali yükseliyor. Bu durumda hemen tedavi  edilmesi gerekiyor. Özellikle görme bozukluğu bulanık görmekten görememeye kadar  ilerleyebiliyor. Görememe durumu kalıcı olabiliyor. Bir kişi içki içtiyse ve  göremiyorum ya da bulanık görüyorum diyorsa yüzde 99,9 metil alkol tüketmiştir.  Az bir tüketim sonrasında da bulantı, kusma, mide ağrısı oluyorsa metil alkolden  şüphelenmek gerekiyor."
 
Prof. Dr. İbrahim İkizceli, sahte içki kullanımından sonra bulantı ve  kusma belirtilerinin 1-2 saat içerisinde başladığını, görme bozukluğunun ise  içkinin miktarına göre 4-5 ile 8-10 saat arasında ortaya çıkabildiğini kaydetti. 
   
Görme bozukluğu meydana gelmediyse kurtulma şansı yüzde 80'lerde
 
Alkol alımının ardından bulantı ve kusma şikayetleri yaşadığı için  acil servise başvuran bir kişinin kan gazına bakıldığını, eğer hastane şartları  elverişliyse etil alkol seviyesinin incelendiğini aktaran İkizceli, tetkikler  sonucunda kan gazı değerleri değişmiş, etil alkol seviyesi ise düşük çıkmışsa  metil alkol almış olma ihtimalinin ortaya çıktığını ifade etti.
 
Sahte içki tüketildiğinin saptanması halinde, basit, orta ve ağır  vakalara üç farklı tedavi yöntemi uygulandığını anlatan İkizceli, "Birincisi,  basit olan vakalarda hastaya etil alkol veriyoruz. Metil alkol zehirlenmesinde  etil alkol antidot gibi kullanılıyor. Bu şekilde kişiyi kurtarma şansımız yüksek.  Orta vakalarda eğer imkan varsa fomepizol kullanıyoruz. Eğer ağır vakaysa da  diyalize alıyoruz." diye konuştu.
 
İbrahim İkizceli, metil alkol az miktarda içildiyse ve görme bozukluğu  henüz meydana gelmediyse kişinin kurtulma şansının yüzde 80'lerde olduğunu, ancak  görme bozukluğu yaşandıysa ve kan değerleri bozulduysa bu şansın yüzde  20-30'larda seyrettiğini dile getirdi.
 
"Metil alkolü renklendirip, sulandırıp, kokulandırıp normal içkiymiş  gibi satıyorlar"
 
Prof. Dr. İkizceli, zehirlenme durumunun kaçak, ucuz ya da nereden  geldiği belli olmayan içkiler tüketildiğinde yaşandığının altını çizerek,  vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
 
"Mümkünse alkol tüketmesinler ama içeceklerse ucuz alkol almasınlar.  Alkolle imal edilmiş ürünlerin de ucuzunu kullanmasınlar. Metil alkolün yalnızca  içkilerde değil, parfüm ve kolonyalarda da kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ciltte  de emilimi yüksek olduğu için zehirleyebiliyor. Ucuz kolonyalarda da maalesef ki  metil alkol kullanılıyor. Bir kişi ucuz kolonyaları sık sık kullanırsa, bundan  dolayı metil alkol zehirlenmesi yaşayabiliyor. Yani, metil alkol cilde temasla  dahi zehirleme yapabiliyor. Bu nedenle kaynağı belli olmayan kolonya  kullanımından ve alkol tercihinden kaçınılması gerekiyor."
 
"Kaynağı belli olmayan, markasız ürünleri kullanmayın"
 
Prof. Dr. İbrahim İkizceli, "fırsatçı" olarak tanımladığı bazı  kişilerin, etil ve metil alkolün tadı ile kokusu birbirine benzediği için  sonucunu düşünmeyerek, etil alkol yerine metil alkol kullandıklarını,  renklendirip, sulandırıp, kokulandırıp metil alkolü normal içkiymiş gibi  sattıklarını ve bundan kar elde ettiklerini anlattı.
 
Sahte içki satışının bu kişilerce "hızlı para kazanma metodu" olarak  görülen bir sistem olduğunu söyleyen İkizceli, "Zaman zaman (zehirlenme  vakalarının)  pik yapmasının sebebi zaten bu. Birisi çıkıyor para kazanmak için  özellikle çok fazla içki tüketilen yerlere ucuza satıyor bunları. Ucuza satınca  tabii alan kişi de mantığını sorgulamıyor ve araştırmıyorsa o zaman sahte içki  dağıtmış oluyor müşterilerine." şeklinde konuştu.
 
Prof. Dr. İkizceli, insan vücuduna zararlı olacak ürünlerin üretimine  Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının izin vermediğinin altını  çizerek, vatandaşlara "Kaynağı belli olmayan, markasız, herhangi bir yerden  alınan ürünleri kullanmayın." tavsiyesinde bulundu.
 

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