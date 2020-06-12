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Meteorolojiden sağanak uyarısı

AA |  12 Haziran 2020 Cuma - 22:47 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 22:47

Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden  itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat ile kıyı illerinin  iç kesimleri), İç Anadolu'nun doğusu (Ankara'nın doğusu, Çankırı, Kırıkkale Yozgat, Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri  (Mersin'in kuzeydoğusu ve Adana'nın kuzeyi) ile Kastamonu ve Sinop'un iç  kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle  meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve  yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
 

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