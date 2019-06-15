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Meteorolojiden sağanak uyarısı

AA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 13:26

Göller yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor


Göller yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile  Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak  kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden  sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Göller  yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve  Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
 
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu  yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması gerekiyor.
 

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