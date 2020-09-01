Meteorolojiden Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Kentte hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Bu doğrultuda yarından itibaren cumartesi gününe kadar hissedilir derecede artması beklenen hava sıcaklıkları, kentte mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmaması istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.