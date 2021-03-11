Meteoroloji ve valilik uyardı! İstanbul'a da geliyor, O saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik'ten İstanbul için uyarılar peş peşe geldi. Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor. Öte yandan Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada uyarılar peş peşe geldi. İstanbul için flaş uyarı geldi. Öte yandan yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise Perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

VALİLİK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklama şöyle: İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 11 Mart Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgâr bekleniyor. İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgârın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Açıklamada ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz 'de fırtına beklendiği kaydedilirken, "Batı Karadeniz'de rüzgârın; yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz'inde rüzgârın; yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

KUVVETLİ KAR BEKLENİYOR

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yarın karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor.

Bursa, Yalova, Kocaeli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de günün ilk saatlerinde yağmurla başlayacak yağışların, sabah saatlerinden sonra başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.