Meteoroloji ve uzmanlar son dakika olarak duyurdu! Çarşamba gününe kadar sürecek...

Meteoroloji ve uzmanlar peş peşe uyarılar yapıyor. İller tek tek sayılıp açıklandı. Son dakika olarak yapılan uyarılarda yağmur ve fırtınaya dikkat çekildi. Yağmur ve fırtınanın çarşamba gününe kadar süreceği dile getiriliyor. Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması öngörülüyor. Batı Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ile gece saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop'un iç ve batı kesimleri, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 40-75 kilogram) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara 'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illerde öğleden sonra ve gece meydana gelebilecek kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya , Bilecik), Batı Karadeniz (Düzce, Bolu , Karabük, Zonguldak Bartın ) ile gece saatlerinden itibaren Kastamonu Sinop 'un iç ve batı kesimleri, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 40-75 kilogram) olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul ’da beklenen yağış başladı. Haziran ayına yaklaşmamıza rağmen yağışların devam etmesi iklim değişikliğini akıllara getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan, yağışların beklenen bir durum olduğunu ve Ekim 2021’e kadar devam etmesi halinde birçok fayda sağlayacağını belirtti. Dr. Deniz Demirhan, dolu yağışı için uyarılarda bulunurken yaz sıcaklıklarının ne zaman hissedileceğini tarih vererek açıkladı.

Yalova, Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Tekirdağ Kocaeli , Sakarya çevreleri ile Edirne 'nin güneyinde kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya yer yer altında olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin batısında yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar ihtimali nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ÇARŞAMBA YURDU TERK EDİYOR

"Kısa dönemli ve anlık meteorolojik değişimler olası ihtimallerdir. Bu tarz değişimleri hemen iklim değişikliğine bağlamak çok doğru değil." diyen İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Yurdumuza yukarı seviyeden bir soğuk havanın etkisi girdi. Trakya bölgesinden başlayarak Kuzey Ege taraflarında ve ilerleyen Pazar günü itibariyle tüm yurdu etkisi altına alacak bir sistem. Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden çıkarak yurdumuzu terk edecek. Bu değişim olağan bir değişim ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

"EKİM 2020'DEN EYLÜL 2021'E KADAR…"

Dr. Deniz Demirhan, "Sıcaklıklar şu anda yüksek. Pazar gününden sonra Marmara Bölgesi'nde bahar dönemi sıcaklıklarının oluşmasını ve 25 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Ekim 2020'den başlayarak Eylül 2021'e kadar olan dönemde yağış almak durumundayız. Bu dönem su tarım yılıdır ve biz bu dönemde yağış almazsak gıda çeşitliliğimiz azalır, gıdaya ulaşımımız daha pahalı olur ve su kaynaklarımız sıkıntıya girer. Bu dönemde yağış almamız gerekiyor. Bahar sonuna yaklaştığımız şu günlerde yağış almamız bizim için olumlu bir durum." dedi.

"BU BÖLGELERDE HORTUM OLUŞMA İHTİMALİ VAR!"

Sivas, Tokat, Kayseri, "Özellikle Cumartesi günü öğleden sonra gece saatlerinde hortum oluşma ihtimali var." diyen Dr. Deniz Demirhan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Cumartesi gece itibariyle Çanakkale ve Balıkesir 'i de içine alacak şekilde Trakya, Marmara ve Kuzey Ege de kuvvetli yağış devam edebilir. Rüzgar hızı 40-60 km/sa arasında olabilir. Karadeniz'de Şile Kefken arasında ve Marmara'nın Güneydoğu sahillerinde hortum oluşma ihtimali çok yüksek. Dolu çok ani ve bölgesel gelişen bir durum. Şu anda da yukarı seviyedeki soğuk hava, alçak basınç sistemi dolu oluşumu için uygun bir ortamın olduğunu gösteriyor. Pazar akşam ve Pazartesi sabaha karşı Şile'den Zonguldak Ereğlisi'ne kadar olan alanda ve Kastamonu, Çorum, Çankırı civarında kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazartesi öğleden sonra Sinop, Giresun Malatya arası kuvvetli yağış bekleniyor."

"CUMARTESİ SABAHINA KADAR DOLU YAĞIŞI OLABİLİR"

"Hortum oluşma ihtimali daha yüksek ancak dolu ihtimali de bu gece saatlerinden itibaren Cumartesi sabaha karşı Marmara'nın Güneydoğu'sunda ve Batı Karadeniz sahillerinde olabilir. Şile Kefken tarafları başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu yakasında ve Karadeniz sahillerinde olma ihtimali var. Cumartesi günü Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve sahillerinde, Şile'den Düzce'ye kadar olan alanda Cumartesi gece ve Pazar sabaha karşı dolu ihtimali olabilir."

"5-6 HAZİRAN'DAN SONRA SICAKLIKLAR ARTACAK"

Beklenen yaz sıcaklıklarının ne zaman hissedileceğini belirten Dr. Deniz Demirhan, "Sıcaklıkların Çarşamba günü artmasını bekliyoruz ancak rüzgar çok kuvvetli. Bu yüzden sıcaklıkların arttığını fark etmiyoruz. İstanbul'da özellikle rüzgarın sakinleşmesiyle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü sıcaklıkları hissedebiliriz. Sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak ancak Haziran'ın ilk haftasına kadar beklediğimiz yaz sıcaklıklarını hissedemeyebiliriz. 5-6 Haziran'dan sonra sıcaklıkların 25 derecenin üzerine çıkma ihtimali daha yüksek." dedi.