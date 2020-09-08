Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadıoğlu uyardı: '20 yılda bir görülen bir olay!'

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ABD'de bazı eyaletlerde sıcaklığın bir günde 30 derece düşmesini '20 yılda bir görünen bir olay' şeklinde değerlendirdi. Türkiye'deki hortumlar konusunda da uyaran Kadıoğlu, "Hortumlardan korkun gerçekten. Hortum görünce selfie falan çekmeyin, o sizin son selfie’niz olabilir. İnsanları öldürebilir." dedi.

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu , CNN TÜRK canlı yayınında ABD 'de bazı eyaletlerde sıcaklığın bir günde 30 derece düşmesini değerlendirdi.

Kadıoğlu; "Bir alçak, bir yüksek basınç merkezinin bir araya gelmiş olması, ikisinin arasındaki bu havanın kanalize olması 20 yılda bir görünen bir olay." diyen Prof. Dr. Kadıoğlu, Türkiye'de görülen hortumlarla ilgili de uyarılarda bulundu. Kadıoğlu, Twitter hesabından da "ABD'de hızlı soğuma ve kar yağışının temel nedeni şekilde görüldüğü gibi yan yana duran derin bir Yüksek Basınç Merkezi ile derin bir Alçak Basınç Merkezinin neden olduğu kuvvetli basınç gradyanı ve onların kanalize ettiği kuzeyli akışlardır. Gerisi palavra, palavra!" yorumunu yaptı.

ABD'DE HAVA SICAKLIĞI 30 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) denen bir hava olayı sebebiyle hava sıcaklıkları kısa sürede 30-33 derece birden düştü.

Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmeyi yaptı:

(30-33 derecelik hava sıcaklığının değişmesi nasıl bir anormalliğe işaret ediyor?) "Bir tane yüksek basınç merkezi bir tane de alçak basınç merkezi var. İkisi de farklı dönüyor. İkisinin döndüğü yerden aşağıya kuzeyden Kanada ’dan havayı alıp güneye doğru havayı taşıyor. Bu basınç merkezlerinin bir güç kavgası diyelim. İki basınç merkezi de epey derin. İkisinin akışlarının birleştiği yerde büyük bir kuvvet ver. Bu da tabi kuzeydeki havayı doğrudan, hiçbir yere sapmadan, aşağı doğru indiriyor. Bir alçak, bir yüksek basınç merkezinin bir araya gelmiş olması, ikisinin arasındaki bu havanın kanalize olması 20 yılda bir görünen bir olay.

Hiçbir yere sapmadan dümdüz gelen bir hava sistemi bu. Değişik aktörler bir araya geldiğinde inanılmaz şeylerle karşılaşabiliyor insanlar. Şimdi biz tabi şaşırıyoruz “Eylül ayındayız, kış gelmedi, nasıl kar yağar?” Aslında her zaman kar yağıyor. Yağmur olarak gördüğünüz her şey kar aslında. Bunlar yere düşerken eriyor, yağmur oluyor. Değişik formlara giriyor. Burada da hava çok soğuk olduğu için yağış kar olarak yere iniyor, erimeden iniyor.

Türkiye’de görülen hortumlar Hortumlardan korkun gerçekten. Hortum görünce selfie falan çekmeyin, o sizin son selfie’niz olabilir. İnsanları öldürebilir. Meteoroloji ye olan duyarlılık artıyor gittikçe. Hortumların çok sık olduğu yerlere yerleşimler de artıyor. "

Kadıoğlu, yayından sonra Twitter hesabından da şu bilgiyi paylaştı:

"ABD'de hızlı soğuma ve kar yağışının temel nedeni şekilde görüldüğü gibi yan yana duran derin bir Yüksek Basınç Merkezi ile derin bir Alçak Basınç Merkezinin neden olduğu kuvvetli basınç gradyanı ve onların kanalize ettiği kuzeyli akışlardır. Gerisi palavra, palavra!.."