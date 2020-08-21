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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da yağmur sonrası yolları su bastı...

DHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 7:12 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 9:53

İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.


Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü. Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı.  Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. 
 
 
KİMİLERİ DURAKTA BEKLEDİ, KİMİLERİ KOŞARAK GİTTİ
 
Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul güne yağmurla başladı. Saat 06:00'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bulunduğu Beyoğlu ilçesi oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş duraklara sığınırken, bazı vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.
 
 

MECİDYEKÖY'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. 

Mecidiyeköy'de ise bir  servis minibüsü göle dönen yolda kaldı. Aracının başında kurtarılmasını bekleyen Ahmet Erali, "Normal yolunda giden araba birden stop etti. Buraya kadar gelebildim, daha ilerisine devam etmiyor. Yağmur bir anda yağdı, bu hale geldik. Biraz daha yağsa ne olacağını Allah bilir. Tekerleklere kadar su vardı, zararım çok fazla. Yolcular vardı, başka arabaya bindirerek onları gönderdim, çekici bekliyorum" diye konuştu. 
 
 
ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
 
ÜSKÜDAR'da  yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı.
 
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Üsküdar'da da yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı. Araçlarr ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü. 
 

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