Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bugün...

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Pendik Tuzla Kartal ve Maltepe 'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Pendik'te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu.

OKULDA MAHSUR KALDILAR

Kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Pendik Yenimahalle 'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi.

Sel sularıyla dolan alt geçitte bir minibüs ve otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Alt geçitte mahsur kalan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil sürücüsü şunları söyledi. "Araba su aldığı için sular altında kaldık arkadaşımla beraber. Köprü altı suyla kaplanmış giderler tıkanmış." Rögar kapakları açıldıktan sonra sel suları çekildi. Mahsur araçlar kurtarıldı.