Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen fırtına başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul'da bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması olayları yaşandı, araçlar zarar gördü.İzmir'de etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz taştı

Bağcılar, Şişli, Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş Beyoğlu ve Esenler 'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti. METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul 'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denilmişti.

İZMİR'DE YOL KAPANDI



İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı.

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosunda etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamazken, kara yolunun da bir şeridi önlem amaçlı trafik ekipleri tarafından kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.

Biriken sular nedeniyle tramvaylar zorlukla ilerledi.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü.

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.