Meteoroloji uyarmıştı başladı! Hafta sonuna kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği uyarısında bulundu. Kocaeli, Bolu, Sakarya, Aydın ve Manisa'da akşam saatlerindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Meteorolojinin uyarısının ardından yurdun bir çok noktasında sağanak etkili oldu:

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde toprak yığınlarında kayma meydana geldi.

Şantiyenin Tepeköy Mahallesi kesiminde kayan toprak, Turan Güneş Caddesi'nde çamur birikintisine neden oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle müdahale edilerek yolun kapanan bölümü temizlendi.

Tepeköy Muhtarı Celalettin İçöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun sağanak sonrası şantiyedeki hafriyatın caddeye akmasıyla mağduriyet yaşandığını belirterek, evine su giren mahalleliler bulunduğunu kaydetti.

Mahallelilerden Ayhan Tümsekli, yağış başladığı sırada bahçede olduğunu, yağışın ardından bahçeye ve evlerine çamur dolduğunu anlattı.

Tümsekli, "Oraya yığılan bir toprak yığını var. Oradan su kendine yol bulup sel şeklinde geliyor. Yol da kapandı. Sel geldiğinde beni burada düşürüyordu. Evin içerisinde 3 kişi uğraşarak bu kadar engelleyebildik. Maddi hasar önemli değil ama biz gece uyurken bu olsaydı ne olacaktı?" şeklinde konuştu.

BOLU

Bolu kent merkezinde etkili olan ve yarım saat süren sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı rögarlar taştı.Alt geçitlerde ve kavşaklarda yoğun su akıntısı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı alt geçitler ise güvenlik amacıyla zabıta ekipleri tarafından kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

SAKARYA

Sakarya'da da sağanak etkili oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, Serdivan ilçesinde araçlar su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.

Ayrıca bazı bölgelerde ağaçların devrildiği ve dallarının koptuğu görüldü.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar da yağışın etkisini yitirmesini bekledi.

AYDIN

Akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına Aydın'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

KUŞADASI

Kuşadası’nda saat 20.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına, hem tatilcilere hem de esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süreyle devam eden sağanak yağmur sırasında açık havada devam eden otellerin yemekleri ve etkinlikleri iptal edildi ve içerideki salonlara alındı. Yağmur sırasında sahilde ve sokaklarda gezen tatilciler otellerine dönmek zorunda kaldı. Masa ve sandalyeleri ve bir çok malzemeleri dışarıda olan esnaf ise malzemeleri toplamak için şiddetli yağmur karşısında zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınadan marina içerisindeki yatlar ve tekneler de nasibini aldı. Yatların bağlantı noktalarından kopmaması için ilave önlemler alındı. Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde yağmurla birlikte aynı anda güneşin de açmasıyla ilginç görüntüler oluştu.

DİDİM

Aydın'ın Didim İlçesinde etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumuz etkiledi. Haziran ayında Didimliler adeta Aralık ayını yaşarken, yağışla birlikte dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, Altınkum Yalı caddesinde ise yer alan tabela ve çadırlar yağış ve fırtınada devrildi.

Didimliler Haziran ayında adeta kış mevsimini yaşadı. Gün içerisinde sıcaklıkların 30 dereceye çıkarken, akşam saatlerinde ise Didim adeta Aralık ayına döndü. İlçe genelinde şiddetli fırtına ve yağmur vatandaşları ve tatilcileri olumsuz etkilerken, işyerleri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Şiddetli fırtına ile birlikte dolu da etkili olurken, trafik ise neredeyse durma noktasına geldi. Fırtına ve dolu nedeniyle Didim-Akbük yolunda kısman trafik dururken, kentte turizmin kalbi olan Altınkum’da ise vatandaşlar yağmura yakalandı.

Yalı caddesindeki işletmeler ise yağıştan olumsuz etkilerken, bazı tabela ve çadırlar devrildi. Cadde ve sokaklar sular içerisinde kalırken, biriken sular denize aktı.

MANİSA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası taşan derenin suları derede kum yükleyen iki traktörü metrelerce sürükledi. Traktör sürücüleri canlarını son anda kurtarırken 750 metre ileriye sürüklenen traktörler iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 17.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taşarak sele neden oldu. Derenin taşması sonucu derede kum yüklemeye çalışan iki traktör sular altında kaldı. Sel suları traktörleri yaklaşık 750 metre sürükledi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk (35) ve İsmail Aktaş (68) sel sularından son anda kaçarak, canlarını kurtardı.