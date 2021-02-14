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Meteoroloji uyardı! Yeni kar dalgası geliyor, hayat bu kez duracak
Türkiye genelinde günlerdir konuşulan kar yağışı başladı. Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime kar tatili haberleri gelirken yeni haftanın meteoroloji raporu da yayımlandı. Bu hafta yurt genelinde kar yağışı daha da etkili olacak.
İstanbullular, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul'da pazar günü akşamı bağlayan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı kar kalınlığı 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yarın sabah için İstanbulluları uyardı.
İstanbullular, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul'da pazar günü akşamı bağlayan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı kar kalınlığı 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yarın sabah için İstanbulluları uyardı.