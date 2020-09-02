Meteoroloji uyardı! Son 97 yılın en yüksek sıcaklığı... (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji il il uyardı. Valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. O satalerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası cumartesi gününe kadar etkisini artırarak devam edecek. Güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de uyarı bulunuldu. İstanbul valiliği 11.00 ila 16.00 saatleri arasına dikkat çekti. Antalya valiliği o saatlerde dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen sıcak havalarda insan vücudunda oluşan termal stres yorgunluğunun, sıcak çarpmaları, kramplar ve benzeri hastalıklara hatta ölüme bile yol açabileceğini belirtti.

Sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar sürmesi beklendiğinden güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Uzmanlara göre son 97 yılın en sıcak eylül ayı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarının Marmara 'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

Valilik açıkladı: İstanbul’da bir süre daha etkisini sürdürecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da sıcak hava dalgası etkisini bir süre daha sürdürecek.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte sıcak hava dalgasının 5 Eylül’e kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Sıcaklığın, Marmara’nın kuzeyinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "5 Eylül Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın, Trakya ’dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Hafta sonuna kadar İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."

Antalya'da hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bu doğrultuda yarından itibaren cumartesi gününe kadar hissedilir derecede artması beklenen hava sıcaklıkları, kentte mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmaması istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı

Kırıkkale'de hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde hissedileceğini belirtildi. Valilik, 11 ile 16 saatleri arasında vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması konusunda uyardıKırıkkale Valiliği sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de 5 günlük tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

“2 Eylül Çarşamba: Güneşli, en yüksek 30, en düşük 18 derece.

3 Eylül Perşembe: Güneşli, en yüksek 39, en düşük 19 derece.

4 Eylül Cuma: Güneşli, en yüksek 39, en düşük 18 derece.

5 Eylül Cumartesi: Güneşli, en yüksek 32, en düşük 15 derece.

6 Eylül Pazar: Güneşli, en yüksek 34, en düşük 17 derece.”

UZMANLAR UYARDI