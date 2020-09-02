Meteoroloji uyardı! Son 97 yılın en yüksek sıcaklığı... (Bugün hava nasıl olacak?)

Sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar sürmesi beklendiğinden güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Uzmanlara göre son 97 yılın en sıcak eylül ayı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BU SAATLERE DİKKAT!
Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:
"Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, Afyonkarahisar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, Isparta 38, Burdur 38, Osmaniye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, Malatya 38, Elazığ 38."
Valilik açıkladı: İstanbul’da bir süre daha etkisini sürdürecek
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da sıcak hava dalgası etkisini bir süre daha sürdürecek.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte sıcak hava dalgasının 5 Eylül’e kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Sıcaklığın, Marmara’nın kuzeyinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "5 Eylül Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın, Trakya’dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Hafta sonuna kadar İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."
Antalya'da hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bu doğrultuda yarından itibaren cumartesi gününe kadar hissedilir derecede artması beklenen hava sıcaklıkları, kentte mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.
Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmaması istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı
Kırıkkale'de hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde hissedileceğini belirtildi. Valilik, 11 ile 16 saatleri arasında vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması konusunda uyardıKırıkkale Valiliği sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de 5 günlük tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
“2 Eylül Çarşamba: Güneşli, en yüksek 30, en düşük 18 derece.
3 Eylül Perşembe: Güneşli, en yüksek 39, en düşük 19 derece.
4 Eylül Cuma: Güneşli, en yüksek 39, en düşük 18 derece.
5 Eylül Cumartesi: Güneşli, en yüksek 32, en düşük 15 derece.
6 Eylül Pazar: Güneşli, en yüksek 34, en düşük 17 derece.”
UZMANLAR UYARDI
Arap Yarımadası’ndan gelen sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının yarın rekor seviyeye ulaşacağını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, en sıcak günün yarın olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Sıcaklıklardaki ‘rekor’ düzeyde artış beklendiğini ve bunun da küresel ısınmanın tesiri olduğunu belirten Şen, şunları söyledi: “Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgası 1 Eylül’den itibaren tüm Türkiye’de etkili olacak. Ülke genelinde en sıcak geçecek gün 3 Eylül Perşembe. 4-5 Eylül’de sıcaklıklar Marmara ve kuzey bölgelerde 7-8 derece düşecek, gök gürültülü yağış meydana gelecek. Bu sıcak hava dalgasında Marmara 32-38 derece, İstanbul 34 dereceyi görecektir. İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri 37-39 derece ile Güneydoğu Anadolu 40 dereceyi aşacak. Hissedilen sıcaklık yüzde 50 nem ile İstanbul’da 38 derece olacak.” Prof. Şen sıcak havalarda insan vücudunda oluşan termal stres yorgunluğunun, sıcak çarpmaları, kramplar ve benzeri hastalıklara hatta ölüme bile yol açabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu: “Aşırı sıcaklardan ölümler genellikle 65 yaş ve üzerinde görülür. Sıcakta fiziksel etkinliklerde bulunmaya alışık olmayanlar, kan basıncındaki hızlı düşüş nedeniyle bayılabilirler. Bu gibi durumlarda ilk müdahale olarak hastaya soğuk duş aldırılmalı veya soğuk su ile pansuman yaparak vücut sıcaklığı düşürülmeli. Hastaya su harici içecek verilmemeli.”
11.00-16.00 ARASI ÇIKMAYIN
- Dengeli ve hafif şeyler yenilmeli.
- Düzenli olarak bol su içilmeli.
- Alkollü içeceklerden uzak durulmalı.
- Fazla güneşlenmekten kaçınılmalı.
- 11.00-16.00 arası güneşe çıkılmamalı.
- Koruyucu gözlük ve krem kullanılmalı.