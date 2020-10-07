Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Marmara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren düşeceğini belirterek, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Trakya ve Marmara'da lokal olarak dolu yağışının görülebileceği uyarısında bulundu. Demirhan, yaptığı açıklamada, yarın yukarı seviyede havanın soğuyacağını, alçak basınç merkezinin bir kolu olan oluk denilen sistemin bu tarafa doğru kayacağını söyledi. Yukarı seviyede yaklaşık 5 bin metrede bir soğuma beklendiğini dile getiren Demirhan, şöyle devam etti: "Bu soğumanın etkisiyle yerdeki sıcak hava yukarıya doğru hızlı bir şekilde düşey olarak hareket edebilecek. Bununla birlikte büyük kümülonimbus bulutları oluşacak. Bu da çok kuvvetli yağış ve dolu ihtimalini artırıyor. Perşembeden itibaren Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Trakya tarafında yüksek ihtimal dolu yaşanabilecek. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski çok yüksek. Yine kuvvetli yağıştan dolayı sel ve dolu ihtimali var. Bunlar çok küçük ölçekli durumlar. Net bir yer söyleyemiyoruz. Marmara'nın tamamında böyle bir ihtimal söz konusu. Bir yandan da kuvvetli rüzgar var. Rüzgar da bu sistemi üzerimizden hızlı bir şekilde taşıyacak. Cumartesi itibarıyla sistemin Ege ve Marmara bölgesinden uzaklaşmasını bekliyoruz."
Sıcaklıklar 10 derece kadar düşecek
Demirhan, cumartesi gününe kadar soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece kadar düşebileceğini belirterek, "Bugünlerde hava sıcak. Perşembe günü sıcaklığın 5 derece düşmesini bekliyoruz. Cuma günü de 5 derece daha düşerek bugüne göre sıcaklıklarda 10 derece düşüş bekliyoruz." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dolu yağışının nerelerde görülebileceğiyle ilgili duyurusunun takip edilebileceğini ifade eden Demirhan, yapılacak uyarıdaki renk kodunun önemli olduğunu vurguladı.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık