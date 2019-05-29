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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor

29 Mayıs 2019 Çarşamba - 7:57 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 7:57

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesmlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
 
ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
 
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
 
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
 
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
 
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
 
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
BAYBURT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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