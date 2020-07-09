Meteoroloji uyardı! Sağanak ve fırtına...

Hava durumu 9 Temmuz raporu yayınlandı. Gün içerisinde özellikle dışarıda işi olanlar “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, 9 Temmuz hava durumu raporu ile ilgili merak edilen detaylar…
SICAKLIKLAR KUZEY BÖLGELERDE DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile , Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
FIRTINA VE YAĞMUR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDI
Öte yandan Trabzonda etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesi Kıratlı mahallesinde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2si yaşlı ve yatalak, 2si bebek 14 kişiyi tahliye ederek güvenli alana ulaştırdı.
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu