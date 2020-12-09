Meteoroloji uyardı! Saat verildi: Kar, yağmur ve sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Aralık 2020 Çarşamba günü hava tahmin raporu açıklandı.
Meteoroloji raporuna göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer yandan soğuk havaların etkisini arttırmasının ardından Kayseri'de Hacılar ve Sarız ilçelerine kar yağdı. Kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Meteoroloji'nin 9 Aralık Çarşamba(bugün) raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.
AMASYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON 11°C, 14°C
Çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğu ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -4°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SİİRT 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
4 İLDE KAR YAĞIŞI: HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Erzurum
Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.
Öte yandan beyaza bürünen kentte, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntü oluştu.
Kars
Kars’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.
Yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
İstasyon Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızak kaymanın keyfini yaşadı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kara yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürdü.
Ardahan
Beyaza bürünen Ardahan'da da belediye ekipleri kar kürüme çalışması yürütüyor.
Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Tunceli
Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Güne karla uyanan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk yaşadı.