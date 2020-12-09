09 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.350 0.76 EURO 9,4940 0.26
USD 7,8210 0.03 ALTIN 468,420 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji uyardı! Saat verildi: Kar, yağmur ve sağanak...

09 Aralık 2020 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 10:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere ait hava durumu tahminleri açıklandı. Bazı illerde kar yağışı etkili oldu her yer beyaza büründü. Öte yandan bazı iller için de saat verildi. Kar, yağmur ve sağanak uyarısı yapıldı. İşte 9 Aralık hava durumu tahminleri...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Aralık 2020 Çarşamba günü hava tahmin raporu açıklandı.
 
Meteoroloji raporuna göre,  Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer yandan soğuk havaların etkisini arttırmasının ardından Kayseri'de Hacılar ve Sarız ilçelerine kar yağdı. Kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. 
 
Meteoroloji'nin 9 Aralık Çarşamba(bugün) raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
 
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KIRKLARELİ 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
MUĞLA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MERSİN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
ÇANKIRI -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.
 
BOLU 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DÜZCE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KASTAMONU -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.
 
AMASYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
 
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
 
TOKAT 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
 
TRABZON 11°C, 14°C
Çok bulutlu, yağmurlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğu ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
 
ERZURUM -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
KARS -4°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
MALATYA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
 
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
 
SİİRT 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
 
ŞANLIURFA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
 
4 İLDE KAR YAĞIŞI: HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ
 
Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar  yağışı il merkezlerini beyaza bürüdü. 
 
Erzurum
 
Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz  etkiledi.
 
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, belediye  ekipleri de mahalle ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.
 
Öte yandan beyaza bürünen kentte, tarihi mekanlarda kartpostallık  görüntü oluştu.
 
Kars
 
Kars’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
 
Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza  bürüdü. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar araçların  üzerinde biriken karları temizledi.
 
Yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
 
Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu,  ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
 
İstasyon Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızak  kaymanın keyfini yaşadı.
 
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kara yollarında  tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürdü.
 
Ardahan
 
Beyaza bürünen Ardahan'da da belediye ekipleri kar kürüme çalışması  yürütüyor.
 
Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama  çalışması yaptı.
 
Tunceli
 
Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini  kar yağışına bıraktı.
 
Kar yağışıyla ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
 
Güne karla uyanan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk  yaşadı.
 
 

ETİKETLER

Meteoroloji Meteoroloji hava durumu bugün hava nasıl 9 aralık hava durumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.