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Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat

22 Eylül 2020 Salı - 9:13 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 9:13

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
 
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 34
 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
 
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 31
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
 

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