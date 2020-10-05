05 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.161 1.37 EURO 9,1590 0.69
USD 7,7680 0.13 ALTIN 478,020 0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji uyardı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

AA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 18:45 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 18:47

Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor.


Açıklamada, bölgede yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangını riskinin de artacağı, bu yüzden "kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi ile izmaritlerin atılmaması" uyarısında bulunuldu.
 
Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor.
 
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
 
Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
 
Açıklamada, "Bölgemizde yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski de artacağından, kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi, izmaritlerin atılmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
 

ETİKETLER

Meteoroloji sıcaklk gündem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.