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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak
AA
| 23 Ağustos 2020 Pazar - 19:32
| Son Güncelleme : 23 08 2020 - 19:32
Rize ve Artvin kıyılarında bu akşam gök gürültülü sağanak bekleniyor.
SONRA OKU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize çevreleri ile
Artvin
kıyılarında bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
ETİKETLER
Rize
Artvin
sağanak
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