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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

AA |  23 Ağustos 2020 Pazar - 19:32 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 19:32

Rize ve Artvin kıyılarında bu akşam gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu  kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında bu akşam saatlerinde  sağanak ve  gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Rize Artvin sağanak
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