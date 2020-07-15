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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:45 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 19:45

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere  göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu  olacağı öngörülüyor.
 
Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars   çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı,  Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar  sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin  ediliyor.

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Batı Karadeniz Kocaeli Sakarya
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