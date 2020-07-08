08 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.713 -0.52 EURO 7,7720 0.45
USD 6,8650 0.10 ALTIN 399,880 0.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 17:51

Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden  yapılan açıklamada, Kayseri'nin kuzey ve güneydoğu ilçeleri, Yozgat'ın doğusu ile  Sivas'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin  edildiği bildirildi.
 
Yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olmasının  beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelebilecek su baskını,  ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara  karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER

Sivas Kayseri gök gürültülü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.