Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor, saat...

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava tahmin raporuna göre o bölgelerde kuvvetli yağışın etkili olacak. Meteoroloji saat vererek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da bugün yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava tahmin taporu yayınlandı. Yurdun genelinde yağışlı geçecek. Yağışların Marmara , Ege'nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu 'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda bugün önemli bir değişiklik olmaması, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz , İç Anadolu ile Karadeniz 'in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya ’nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün Bugün Trakya ’da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²/12saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege’de (Çanakkale, Kıyı Ege’de (Çanakkale, Balıkesir ’in batı ilçeleri, İzmir ) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul’da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, önce kuzey ve batısında, zamanla doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-75 kg/m²) olması; rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ve Manisa ile Kütahya'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülmesi; rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması; rüzgarın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara 'nın kuzeybatı çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NİĞDE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu