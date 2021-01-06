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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

06 Ocak 2021 Çarşamba - 8:58 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 9:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 11
 
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18
 
Adana: Parçalı bulutlu 22
 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 13

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