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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 8:49 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 8:49

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık 31 
 
  İstanbul: Az bulutlu ve açık 29 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
 
  Adana: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu 34  
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 39 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 29 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 40 

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