Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 40