Meteoroloji uyardı, İstanbul'da kar başladı, 4 gün sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi. Kentte trafik yoğunluğu yaşandı.
Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.
BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ
Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.
İŞE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "KAR, DON, BUZLANMA VE ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ" UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."
METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
13 İLDE YOĞUN KAR YAĞIŞI!
Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.