Meteoroloji uyardı, İstanbul'da kar başladı, 4 gün sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Öte yandan 13 il için yoğun kar yağışı bekleniyor ve peş peşe uyarılar yapılıyor. İşte kar yağışı beklenen iller ve son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi. Kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde Avrupa Yakası'nda; Sarıyer 'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

İŞE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.