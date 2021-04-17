Meteoroloji uyardı. Geri dönüyor, sabah başlıyor...Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Bölgede aralıklı yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde 18 Nisan pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar sabah saatlerinden itibaren güney (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars ile Ardahan çevrelerinde ise aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük sıcaklık Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 19, Erzurum ile Kars'ta 18 ve Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, batıdan ve güneyden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan, akşam da güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 22, Hakkari'de 20, Van ve Bitlis'te 17 derece olacağı öngörülüyor.Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve zamanla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden, kar erimesinin hızlanacağı değerlendiriliyor. Kar erimesi nedeniyle oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.