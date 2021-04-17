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Meteoroloji uyardı! Geri dönüyor, sabah başlıyor...

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 11:06 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 11:06

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. İl il sayıp duyurdular. Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesi var. Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.


Meteoroloji uyardı. Geri dönüyor, sabah başlıyor...Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre,  bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Bölgede aralıklı yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak  tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  eseceği bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı  dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
 
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
 
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta  kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden  yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde 18 Nisan pazar günü sabah saatlerinden  itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına hızının saatte 80  kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı  uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması  istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı  bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı  uyarısında bulundu.  
 
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Ege Bölgesi ve Batı  Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı  Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar sabah saatlerinden itibaren güney (lodos)  yönlerden kuvvetli ve fırtına, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir  çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra  etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve  baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması gerekiyor.
 
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece  üzerine çıkacak
 
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim  normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars ile Ardahan çevrelerinde ise  aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği  bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.  Gece en düşük sıcaklık Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Ardahan'da 2,  Erzurum'da 3, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Erzincan'da 23,  Ağrı'da 19, Erzurum ile Kars'ta 18 ve Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği  Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde  seyredeceği bölgede rüzgarın, batıdan ve güneyden hafif ara sıra orta kuvvette  esmesi bekleniyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu  ve kuzeydoğudan, akşam da güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 22, Hakkari'de 20, Van ve  Bitlis'te 17 derece olacağı öngörülüyor.Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve zamanla mevsim  normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden, kar erimesinin hızlanacağı  değerlendiriliyor. Kar erimesi nedeniyle oluşabilecek su baskını, ulaşımda  aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 

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