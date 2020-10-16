Meteoroloji uyardı! Gece yarısından itibaren...

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası, Türkiye'yi gece yarısından itibaren etkisi altına alacak. Gün içinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkların da mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C

Az bulutlu açık

MANİSA °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı az bulutlu

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu açık

ÇANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu açık

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu açık

VAN °C, 20°C

Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu açık