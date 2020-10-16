Meteoroloji uyardı! Gece yarısından itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu açık
MANİSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu açık
VAN °C, 20°C
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu açık