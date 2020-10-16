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Meteoroloji uyardı! Gece yarısından itibaren...

16 Ekim 2020 Cuma - 8:16 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 8:16

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası, Türkiye'yi gece yarısından itibaren etkisi altına alacak. Gün içinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkların da mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık
 
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
 
EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
 
KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu açık
 
MANİSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
 
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
 
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
 
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık
 
HATAY °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
 
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
 
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık
 
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu açık
 
 
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu açık
 
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu açık
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
 
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
 
RİZE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı az bulutlu
 
TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
 
KARS °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
 
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu açık
 
VAN °C, 20°C
Parçalı az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu açık
 
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu açık
 
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu açık
 
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu açık
 

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