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Meteoroloji uyardı! Bu illere sağanak geliyor...

14 Ekim 2020 Çarşamba - 12:01 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 12:01

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
 
Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
 
Yağış alan yerlerde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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