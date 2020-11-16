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Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 13:24 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 13:24

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van ve Hakkari'de aralıklarla sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Van ve Hakkari'de aralıklı sağanağın yanı sıra yüksek kesimlerde karla  karışık yağmurun etkisini göstereceği öngörülüyor.
 
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı  ve güneybatıdan hafif, aralıklı orta kuvvette esecek.
 
Van Gölü'nde hava çok bulutlu hafif yağmurlu olacak, rüzgar batı ve  güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.
 
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 11, Hakkari'de  7, Van'da 10 ve Bitlis'te 8 derece olacağı tahmin ediliyor.
 

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Van Hakkari meteoroloji
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