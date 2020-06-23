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Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

İHA |  23 Haziran 2020 Salı - 8:56 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 9:45

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Yağışların Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve  Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
 
Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında  kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda  aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
Öte yandan hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece  artacağı, batı bölgelerde ise 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir  değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli  yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında  kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
 
  İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
 
  İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
 
  Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30 
 
  Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
 
  Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 
 
  Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27 
 
  Erzurum: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 26 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 
 

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