Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, yurt genelinde 3 ila 7 derece azalacak. Rüzgarın, ülkenin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26
İstanbul: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
ANKARA VALİLİĞİNDEN YARIN İÇİN UYARI
Ankara Valiliği, yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 11 Haziran Perşembe günü Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BURSA VALİLİĞİNDEN BUGÜN İÇİN UYARI
Bursa Valiliği, Bursa ve çevre illerde yaşanacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursa il genelinde beklenen yerel olarak kuvvetli 21 ile 50 kilogram/metrekare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sebep olabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçerlilik Periyodu: 11.06.2020 11:00 - 11.06.2020 22:00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BALIKESİR'E BUGÜN İÇİN UYARI
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.06.2020 Perşembe günü Balıkesir'in Altıeylül, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Manyas, Balya, Gönen, Bandırma, Marmara Adası, Erdek, Susurluk ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.