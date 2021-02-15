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Meteoroloji uyardı! Bu akşam başlıyor, çok kuvvetli olacak

DHA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 14:30 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 14:30

Meteoroloji uyardı, kuvvetli fırtına geliyor. Marmara bölgesi için yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'da kadar devam edeceği kaydedildi. Aynı zamanda ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
 
Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'da kadar devam edeceği kaydedildi.
 
 

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