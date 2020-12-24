Meteoroloji uyardı! Birçok ile yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Perşembe gününe ait hava durumu raporunu son dakika paylaştı. Meteoroloji'nin verilerine göre; Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Ardahan, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır , Ağrı, Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı etkili olacak.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (perşembe) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE HAVA DURUMU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL HAVA DURUMU 7°C, 13°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ HAVA DURUMU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ HAVA DURUMU 9°C, 15°C
Çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyo. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR HAVA DURUMU -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ HAVA DURUMU 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA HAVA DURUMU 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA HAVA DURUMU 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA HAVA DURUMU 10°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY HAVA DURUMU 4°C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA HAVA DURUMU -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Ankara ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere hafif kar yağışlı
ÇANKIRI HAVA DURUMU -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA HAVA DURUMU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu, Düzce çevrelerinin karla karışık yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
BOLU HAVA DURUMU -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE HAVA DURUMU 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
KASTAMONU HAVA DURUMU -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK HAVA DURUMU 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 400 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
TRABZON HAVA DURUMU 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN HAVA DURUMU 4°C, 12°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
AMASYA HAVA DURUMU -2°C, 8°C
Çok bulutlu
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU -4°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzurum'un doğu çevreleri) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.
ERZURUM HAVA DURUMU -13°C, -6°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde doğu çevreleri kar yağışlı
KARS HAVA DURUMU -10°C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA HAVA DURUMU -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN HAVA DURUMU -6°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN HAVA DURUMU 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR HAVA DURUMU -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP HAVA DURUMU -2°C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA HAVA DURUMU 0°C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam doğusu 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda 2,0 ila 3,0 m, akşam 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), sabah 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi 6 (50 km/sa), yarın (Perşembe) öğleden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah ilk saatlerde 7 (60 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3,0m Görüş: İyi,
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu; akşam karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Perşembe) öğleden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.