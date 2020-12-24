Meteoroloji uyardı! Birçok ile yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; 24 Aralık Perşembe günü 13 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (perşembe) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE HAVA DURUMU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL HAVA DURUMU 7°C, 13°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ HAVA DURUMU 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ HAVA DURUMU 9°C, 15°C

Çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyo. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR HAVA DURUMU -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ HAVA DURUMU 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA HAVA DURUMU 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA HAVA DURUMU 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA HAVA DURUMU 10°C, 19°C

Az bulutlu

HATAY HAVA DURUMU 4°C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA HAVA DURUMU -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Ankara ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere hafif kar yağışlı

ÇANKIRI HAVA DURUMU -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA HAVA DURUMU -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu, Düzce çevrelerinin karla karışık yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE HAVA DURUMU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu

KASTAMONU HAVA DURUMU -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK HAVA DURUMU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece geç saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 400 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

TRABZON HAVA DURUMU 6°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN HAVA DURUMU 4°C, 12°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

AMASYA HAVA DURUMU -2°C, 8°C

Çok bulutlu

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU -4°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzurum 'un doğu çevreleri) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.

ERZURUM HAVA DURUMU -13°C, -6°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde doğu çevreleri kar yağışlı

KARS HAVA DURUMU -10°C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA HAVA DURUMU -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN HAVA DURUMU -6°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN HAVA DURUMU 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR HAVA DURUMU -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP HAVA DURUMU -2°C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA HAVA DURUMU 0°C, 10°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Akdeniz 'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam doğusu 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda 2,0 ila 3,0 m, akşam 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), sabah 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi 6 (50 km/sa), yarın (Perşembe) öğleden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah ilk saatlerde 7 (60 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3,0m Görüş: İyi,

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu; akşam karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Perşembe) öğleden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.