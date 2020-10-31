Meteoroloji uyardı! Aman dikkat... Çok kuvvetli olacak

Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Öte yandan, Marmara , Batı ve Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu 'nun kuzeybatısı, Adana Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.