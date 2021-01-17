Meteoroloji uyardı: 10 derece daha düşecek, İstanbul dahil...

Tüm yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava devam edecek mi sorusu merak ediliyor. Uzun zaman sonra İstanbul'da kar yağmasıyla birlikte yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusu soruluyor. Meteoroloji tarafından açıklanan son bilgilere göre yeni haftada da soğuk hava devam edecek ve ülke genelinde hava durumunun mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Türkiye'nin hava tahmin raporu.

Kar uzun zaman sonra etkisini birçok ilde gösterdi. Hava sıcaklıkları eksi derecede ölçüldü. Yeni haftada da bu durum devam edecek. Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz , Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor.

YOLLAR KAPANDI

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede sorumluluk alanlarında hazır beklediğini belirten

BOLU

Bolu'da iki gündür etkili olan kar yağışı, tipinin de etkisiyle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kayan ve arıza yapan araçlar, Bolu Dağı Tüneli 1. viyadüklerde İstanbul yönünde ulaşımın kapanmasına neden oldu. Trafik ekipleri, araçları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi önünden D-100 kara yoluna yönlendirirken, kayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.