Meteoroloji uyardı: 10 derece daha düşecek, İstanbul dahil...

Kar uzun zaman sonra etkisini birçok ilde gösterdi. Hava sıcaklıkları eksi derecede ölçüldü. Yeni haftada da bu durum devam edecek. Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor
Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor.
YOLLAR KAPANDI
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını bildirdi.
Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede sorumluluk alanlarında hazır beklediğini belirten
BOLU
Bolu'da iki gündür etkili olan kar yağışı, tipinin de etkisiyle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kayan ve arıza yapan araçlar, Bolu Dağı Tüneli 1. viyadüklerde İstanbul yönünde ulaşımın kapanmasına neden oldu. Trafik ekipleri, araçları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi önünden D-100 kara yoluna yönlendirirken, kayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.