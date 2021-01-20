Meteoroloji'den 'turuncu' uyarı! İstanbul ve çok sayıda kent...

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu raporuna göre yağışlar batı illerinden doğu illerine geçiş yaptı. Bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte 20 Ocak 2021 çarşamba günü hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu ’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak Bartın , Karabük, Ordu , Bingöl, Erzurum Iğdır çevreleri ile Kastamonu 'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülmesi de bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara 'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği açıklandı.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve güney doğusu ile Bingöl, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu