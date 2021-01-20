20 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.565 0.00 EURO 9,0660 0.09
USD 7,4600 -0.07 ALTIN 444,350 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den 'turuncu' uyarı! İstanbul ve çok sayıda kent...

20 Ocak 2021 Çarşamba - 7:58 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 8:11

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu raporuna göre yağışlar batı illerinden doğu illerine geçiş yaptı. Bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte 20 Ocak 2021 çarşamba günü hava durumu raporu...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülmesi de bekleniyor.
 
Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği açıklandı.
 
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
 
Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KÜTAHYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİVAS °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu
 
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Çok bulutlu ve güney doğusu ile Bingöl, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
 
HAKKÂRİ °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
KARS °C, -7°C
Çok bulutlu
 
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
 
SİİRT °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ETİKETLER

Meteoroloji Meteoroloji açıklama Meteoroloji duyuru Meteoroloji son dakika Meteoroloji hava durumu Meteoroloji yağış bugün hava nasıl olacak istanbul hava ankara hava bursa hava Meteoroloji sarı alarm Meteoroloji turuncu alarm istanbul son dakika istanbul yağış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.