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Meteoroloji turuncu alarm verdi! Şiddetli şekilde geliyor

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 10:25

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Niğde, Konya ve Aksaray için sağanak uyarısı gelirken, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kar yağışı uyarısı geldi.


Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Niğde, Konya ve Aksaray için sağanak uyarısı gelirken, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kar yağışı uyarısı geldi.
 
Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde akşam  saatlerinden sonra kar yağışı görülecek. 
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede  hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.
 
Sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği  bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
 
Akşam saatlerinden sonra Erzurum, geceden itibaren ise Kars, Ağrı ve  Iğdır çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor.
 
Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta  19, Ardahan'da 18, Ağrı'da 17, Erzurum'da 11, Iğdır'da 4, Erzincan'da 2,  Tunceli'de ise 1 derece ölçüldü.
 
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 11, Erzincan'da 9,  Iğdır'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece olması  bekleniyor.
 
Gece ve sabah buzlanma, don, yer yer sis ile pusun görüleceği bölgede,  olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli  olması gerekiyor.
 
 
Niğde, Konya ve Aksaray için sağanak uyarısı
Niğde çevreleri, Konya'nın güneydoğu ve Aksaray'ın  güneybatı kesimleri için hafif sağanak uyarısında bulunuldu. 
 
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Öğle saatlerinden sonra Niğde çevreleri ile Konya'nın güneydoğu ve  Aksaray'ın güneybatı kesimlerinde hafif sağanak görülecek.
 
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması ve mevsim normallerinin  üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, ara sıra orta  kuvvette esecek.
 

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