Meteoroloji tek tek uyardı! Saat verildi, kar geliyor...

Van için yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (50-70km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 8, Bitlis 3, Hakkari 3 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı bulutlu 16
Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16
Erzurum: Çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12