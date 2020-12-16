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Meteoroloji tek tek uyardı! Saat verildi, kar geliyor...

16 Aralık 2020 Çarşamba - 10:10 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 10:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.


Van için yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
 
Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (50-70km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 8, Bitlis 3, Hakkari 3 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
 
İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 11
 
İzmir: Parçalı bulutlu 16
 
Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 14
 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
 
Antalya: Parçalı bulutlu 20
 
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13
 
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16
 
Erzurum: Çok bulutlu 2
 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12

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Meteoroloji uyarı kar
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