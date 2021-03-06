Meteoroloji tek tek uyardı! Saat verdi

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir'de sağanak yağmur bekleniyor. Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların bir anda 2 ila 8 derece azalacağı belirtilirken, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevrelerinde sağanak kuvvetli olacak. İstanbul'da bugün yağış öğle saatlerinden itibaren başlayacak. İşte Meteoroloji'nin 6 Mart cumartesi günü hava durumu raporu...

Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Bitlis, Diyarbakır, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara , Ege ( Muğla ve Denizli dışında), Karadeniz Erzurum , Bingöl, Muş Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kocaeli Bartın , Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin 'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan , Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu 'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur ve sağanak, il merkezinin akşam saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının, gece Çorum dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Bingöl çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu